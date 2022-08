Trotz der vom Papier her deutlichen Rollenverteilung will man in Chemnitz nichts von einem Selbstläufer wissen. "Wir fahren zu einer Mannschaft, die noch nicht erfolgreich war in dieser Spielzeit. Sie machen es bei Ballbesitz sehr gut, am Ende fehlte das kleine Quäntchen, um erfolgreich zu sein. Das macht den Gegner aber irgendwo gefährlich, weil der Knoten jederzeit platzen kann", befand CFC-Coach Christian Tiffert. Um das zu verhindern, dürften die "Basics wie Zweikampfhärte, Arbeit gegen den Ball und Laufbereitschaft" nicht vernachlässigt werden.