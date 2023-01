Fußball | Regionalliga "Sechs-Punkte-Spiel" für Halberstadt gegen Lichtenberg

18. Spieltag

Germania Halberstadt hat sich in puncto Klassenerhalt noch lange nicht aufgegeben und will das Unmögliche möglich machen. Gegen den SV Lichtenberg 47 soll endlich der erste Saisondreier her.