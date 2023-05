„Ich hab größten Respekt vor meiner Mannschaft“, sagte Halberstadt-Coach Manuel Rost über das 2:2 gegen Chemie Leipzig vom vergangenen Wochenende. Die verletzungsgebeutelte, junge Truppe hatte sich trotz der aussichtslosen tabellarischen Situation und einem 0:2-Rückstand in der Schlussphase noch einen Punkt erkämpft. „Das ist der Beweis für alle, was für eine Mentalität und was für eine Moral meine Jungs haben. Hier reißt sich jeder bis zum Schluss den Arsch auf.“