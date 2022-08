Klappt es schon in Halberstadt mit den ersten Punkten, wird sich Webers Jubel zumindest nach außen in Grenzen halten. Aus gutem Grund. Der Trainer hat Verbot von den Ärzten. "Ich muss mich an die Regeln halten. Es war ein größerer Eingriff", erzählt der Fußballlehrer "Sport im Osten". Er ist froh, überhaupt wieder auf der Bank sitzen zu können. "Mir geht es besser", sagt Weber, der für seine Emotionen bekannt ist.



Am Sonntag wird aus ihm ein stiller Beobachter. "Man muss ja nicht immer herumfuchteln und herumschreien“, lacht er und scherzt: "Außerdem bin ich jetzt auch älter und muss mal ruhiger werden." Seine Gesundheit erlaubt kein wildes Auf und Ab. Vor wenigen Wochen war ihm die Galle entfernt worden – und zwar holterdiepolter. "An dem Freitag, als ich in die Klinik kam, ging nichts mehr. Weder stehen, liegen noch sitzen." Weber wusste von einem Gallenstein, der Probleme machte, wenn "die Portionen zu groß waren". Dass am Ende die ganze Galle raus musste, war eine böse Überraschung und ein großer Eingriff.