Wie genau die Dynamos ihre Offensive ankurbeln wollen, darüber ließ sich Benbennek nicht in die Karten schauen. Er verriet zumindest, dass man sich auch auf die Entscheidung vom Punkt vorbereitet hat. "Die Situation beim Elfmeterschießen vor 12.000 Zuschauern ist eine ganz andere. Wichtig, dass wir es gemacht haben, damit jeder das Gefühl schon kennt und mit Selbstvertrauen in das Spiel geht, dass es soweit kommen könnte."

Stürmer Matthias Steinborn, der vor seiner Rückkehr zum BFC Dynamo mit Lok Leipzig in der Relegation gegen den SC Verl scheiterte, möchte so ein schlechtes Gefühl nicht noch einmal haben. "Wir müssen die Null halten, das ist extrem wichtig. Und für ein Tor sind wir immer gut. Ich will dann mal die Oldenburger sehen, wenn wir eins machen. Im Hinspiel hatten wir Abschlusspech, was wir am Sonnabend hoffentlich nicht haben", bekräftigte der 33-Jährige und ergänzte: "Wir haben es einfach verdient, nach so einem geilen Jahr, den Aufstieg zu schaffen."