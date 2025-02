Trotz des späten Ausgleichs von Zwickau hofft Duda, dass der CFC die Partie als "Push" nutzen kann und geht das Unternehmen "nächster Sieg" an. Zwei Rückkehrer sollen in den kommenden Begegnungen mehr und mehr Spielzeit erhalten: Mittelstürmer Dejan Bozic und Mittelfeldakteur Tom Baumgart kehrten nach längeren Pausen in die Mannschaft zurück: "Beide haben Ausstrahlung, Erfahrung und Qualität, es ist sehr schön und emotional für uns, dass sie wieder da sind", sagt Coach Duda. Im Stadion Lichterfelde am Mittwoch hat er zwei Top-Joker in der Hinterhand.

Bildrechte: IMAGO / Picture Point