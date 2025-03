Direkt nach Abpfiff habe man sich auf Spurensuche begeben. Die Gründe für die Niederlage seien vielschichtig. Neben einfachen Fehlern war die Mannschaft durchgehend "nicht bei 100 Prozent", kritisierte Eilenburgs Trainer. Bisher habe man die Spiele in dieser Saison oft eng halten können, dieses Mal fehlte vor allem die Intensität in den entscheidenden Situationen. Umso wichtiger sei es nun, "eine Reaktion zu zeigen".

Bereits am Dienstag (19 Uhr im Liveticker) bietet sich den Nordsachsen die Chance zur Rehabilitation bei Viktoria Berlin. Dort kriselt es noch gewaltiger. Der ehemalige Drittligist ist seit November sieglos und holte nur einen Punkt aus den vergangenen sechs Spielen. Das 0:3 am Samstag gegen den Halleschen FC hätte sogar noch höher ausfallen können. Bei einer erneuten Niederlage am Mittwoch könnte Eilenburg bis auf zwei Zähler heranrücken.