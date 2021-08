Gerade die Pleite gegen den BAK schmeckt dem Trainer auch eine Woche danach immer noch nicht. Weil sie so unnötig war und Lok Leipzig so unter Druck setzt. Denn mit Chemnitz und Cottbus warten nach der VSG zwei auch nicht eben leichte Aufgaben. Da könnten die Spitzenplätze schnell außer Sichtweite geraten. "Wir haben gegen BAK einen hohen Aufwand betrieben und kassierten so ein billiges Kontertor", so Civa, der aber überzeugt ist: "Wir sind eine Mannschaft, die jeden schlagen kann, wenn wir alles abrufen. Wir müssen aber immer an die Grenze gehen."