Vor allem Cigerci ist Denker und Lenker im Offensivspiel der Berliner. In den fünf Partien erzielte der 27-Jährige bereits drei Tore, legte zwei weitere auf. Nicht schlecht, bei bisher neun geschossenen Treffern der VSG. Drei weitere Tore gehen auf das Konto von Mittelstürmer Patrick Breitkreuz. Diese beiden Spieler muss der ZFC Meuselwitz in den Griff bekommen, sollte es im Berliner Amateurstadion zu einem oder gar drei Punkten reichen.

In den ersten fünf Partien, von denen drei gewonnen wurden, zwei gingen unentschieden aus, überzeugte die VSG mit einem sehenswerten Kombinationsspiel, hatte gefühlte 80 Prozent Ballbesitz. Neun geschossene Tore sagen aber auch, dass bei der Vielzahl an Möglichkeiten die Chancenverwertung bisher noch eine Schwachstelle ist. Und die Berliner sind anfällig, wenn sie aufgerückt sind und mit schnellem Umkehrspiel ausgekontert werden.

Das weiß auch der Meuselwitzer Trainer. Heiko Weber musste sein junges Team nach der überaus unglücklichen Niederlage in letzter Sekunde gegen die BSG Chemie Leipzig wieder aufrichten. "Wir haben ja gesehen, wie es geht. Ob die Niederlage aus den Köpfen ist, wird sich zeigen. Wenn wir so spielen wie in der zweiten Halbzeit gegen Chemie, ist auch dort was drin." Druck ob der erst drei Punkte aus fünf Spielen spürt der Coach nicht. "Natürlich hätten wir gern sechs, sieben Zähler. Aber wir haben uns für diesen Weg entschieden - elf Spieler letzte Woche waren jünger als 23 - den gehen wir auch konsequent weiter.“ Ziel sei, anders als in den letzten Jahren, dass Spieler wieder mehrere Jahre an den Verein gebunden werden. Aber zaubern könne auch er nicht.