Carl Zeiss Jena: Es klemmt vor dem gegnerischen Tor

Diesmal trifft man sich in Meuselwitz auf der Glaserkuppe, wo der FC Carl Zeiss Jena in der vergangenen Saison einen 3:1-Sieg feiern durfte. Doppeltorschütze war Fabian Eisele, der auch im Pokalfinale den richtigen Riecher hatte. Aktuell spielt Eisele beim FC Homburg ist der Regionalliga Südwest und hat bereits sieben Tore auf seinem Konto. Dieser Torriecher ist den aktuellen Stürmern der Zeiss-Städter abhandengekommen. Nach einem Super-Start mit 13 Punkten aus den ersten fünf Spielen stottert der Motor seit dem großen Thüringen-Derby beim FC Rot-Weiß Erfurt (1:1). Zwei Tore erzielte Jena in den letzten fünf Spielen, beide Tore wurden vom Elfmeterpunkt erzielt. Unter der Woche hatte es eine mannschaftsinterne Aussprache gegeben, ohne Trainer Andreas Patz. Steht in der Kritik: FCC-Coach Andreas Patz Bildrechte: IMAGO / opokupix

ZFC-Coach Weber übt Kritik und Selbstkritik

Während es in Jena angesichts von nur 18 Punkten mächtig brodelt, wäre man in Meuselwitz froh, auch nur annähernd so viele Zähler auf dem Konto zu haben. Vor der Saison war klar, dass es angesichts von fast ausnahmslos blutjungen Neuzugängen knüppelhart werden würde. Aber dass die Meuselwitzer in nun schon einigen Spielen so hoffnungslos unterlegen waren, überrascht doch. Trainer Heiko Weber hatte sich das bei seinem zweiten Amtsantritt in Meuselwitz auch anders vorgestellt: "Ich dachte, dass ich mit meiner Art, ich kannte ja die älteren Spieler alle noch, mehr herausholen kann. Für einige ist das aber eine Oase oder die letzte Station, um es ausklingen zu lassen. Dieses 'das wird schon', das geht nicht, wir müssen anrucken." Hörte man in den letzten Wochen so oder so ähnlich öfter. Allein die Umsetzung auf dem Platz fehlte. "Natürlich habe ich von mir auch mehr erwartet, aber aufgeben gilt nicht." Der Meuselwitzer Kapitän René Eckardt bedient nach dem 0:4 in Chemnitz. Bildrechte: Tanja Kaltofen

Meuselwitz: Trübenbach und Stenzel sind zurück

Dabei ist das Duell gegen Jena für Weber ein besonderes. Dort war er Profi, schaffte als Trainer den Aufstieg in die 2. Bundesliga und war in den vergangenen zwei Jahren Coach der U23-Mannschaft in der Oberliga. "Die Vorzeichen könnten wirklich schöner sein. Früher war das immer ein Bonusspiel. Aber jetzt brauchen wir einfach Punkte." Dabei mithelfen können – Stand Donnerstag – die beiden Routiniers Andy Trübenbach und Fabian Stenzel. Der eine soll die Torflaute vorn beenden helfen, der andere die Kopflos-Abwehr irgendwie zusammenhalten. Denn mit Felix Müller und Fabian Raithel fehlen zwei Verteidiger weiterhin.

Bilanz: Jena klar im Vorteil