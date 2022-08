Ein Wiedersehen gibt es für Erfurts Außenverteidiger Ben-Luca Moritz, der nach seiner Zeit in der Erfurter Jugend von 2019 bis 2022 in Meuselwitz spielte und in der Sommerpause wieder an seine alte Wirkungsstätte wechselte. In den ersten beiden Saisonspielen stand Moritz jeweils in der Startformation der Mannschaft von Trainer Fabian Gerber.