Die Gäste dürften in jedem Fall ausgeruht nach Thüringen gereist kommen. Die Partie gegen Babelsberg am vergangenen Wochenende konnte witterungsbedingt nicht stattfinden, sodass ein spielfreies Wochenende hatte. Ein weiteres Indiz dafür, dass wir in der bluechip Arena am Sonntag ein spannendes Duell der beiden Kellerkinder in der Regionalliga erwarten dürfen.