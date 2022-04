Petersens Rettungsrechnung für Halberstadt

Beim Blick auf die Tabelle scheiden sich die Geister - oder doch besser die Abstiegsgespenster? Die Germania hat vier Spieltage vor Schluss bei 32 Zählern fünf Punkte Vorsprung auf den Viertletzten Eilenburg. VfB-Coach Andreas Petersen schätzt die Lage gegenüber "Sport-im-Osten" so ein: "Mit 35 Punkten und dem besseren Torverhältnis könnte es am Ende reichen. Wenn an den letzten Spielen ein paar Teams im Mittelfeld aber die Fokussierung verlieren oder Dinge für die neue Saison ausprobieren wollen, ist das ein gefährliches Spiel. Wenn wir noch vier Punkte holen, dann sieht es gut aus." Genau die Anzahl hat der Gegner aus Thüringen auf der Habenseite. Darum ergänzt der 61-Jährige: "Meuselwitz ist mit 36 Punkten und der guten Tordifferenz durch. Sie können es entspannt angehen. Wir haben Druck." Halberstadts größter Konkurrent im Abstiegskampf ist aktuell Eilenburg, auch Fürstenwalde hat gerade Rückenwind. Bildrechte: Dirk Hofmeister

Bergner schmunzelt über VfB-Kalkulation

Als "Sport-im-Osten" seinen Gegenüber David Bergner mit Germanias Rettungsrechnung konfrontiert, muss der ZFC-Trainer lachen: "Das würde ja bedeuten, dass wir Halberstadt gewinnen lassen können." Doch das hat der 48-Jährige keinesfalls vor, meint: "Ich glaube, Andreas kann mit seiner Erfahrung den Abstiegskampf einschätzen. Aber man weiß nicht, was noch passiert. Wir wollen gar nicht rechnen und tun gut daran, mal wieder ein Heimspiel zu gewinnen."

David Bergner will sich mit dem ZFC auf dem Weg zum Klassenerhalt nicht aufhalten lassen. Bildrechte: imago images/opokupix Zumal Bergner feststellt: "Ich denke, wir müssen unsere spielerische Qualität in die Waagschale werfen. Wir tun uns aktuell schwer, Chancen zu erspielen." Vier Treffer erzielten seine Schützlinge in den vergangenen sechs Regionalliga-Partien. Verzichten muss Bergner zudem auf seinen zweitbesten Torjäger Andy Trübenbach (sieben Saisontore), der gelbgesperrt ist. Auch Stammkeeper Matthias Hamrol (Achillessehnenprobleme) dürfte wie schon zuletzt beim 2:0-Sieg in Eilenburg fehlen.

Warum Halberstadt laut Bergner kompakter geworden ist

Der Meuselwitzer Coach hat stattdessen eine Verbesserung beim Gegner ausfindig gemacht. Bergner sagt: "Seit Manuel Rost dort Co-Trainer ist, wirken sie kompakter. Halberstadt hat auch eine gute Power." Rost war zum Februar vom Chefposten bei Rot-Weiß Erfurt zum VfB gewechselt.

Petersen geht die Abstiegsregelung "auf den Kranz"

Dass Halberstadt Meuselwitz bei vier Punkten Rückstand mit einem Sieg bis Saisonende noch überholen kann, interessiert Petersen vorm Duell der Tabellennachbarn nicht: "Wir wollen einfach nur unseren 15. Platz verteidigen. Da haben wir auf niemanden anderes geachtet. Aus meiner Sicht kommt hundertprozentig maximal ein Team aus der 3. Liga nach unten. Damit gibt es höchstens fünf Absteiger." Dass beide Teams überhaupt noch etwas zittern müssen, liegt eben an jener Staffelreduzierung auf 18 Mannschaften.