Vor 650 Zuschauern im Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark war Altglienicke von Beginn an die bessere Mannschaft. Tugay Uzan verpasste die erste Gelegenheit nach einer Hereingabe von der rechten Seite (5.). Chemie versuchte durchaus mitzuspielen, strahlte aber nach vorn zu wenig Gefahr aus. Dann war es Tolcay Cigerci, der plötzlich frei vor Chemie-Torwart Benjamin Bellot auftauchte, aber der Winkel war spitz und Bellot zur Stelle (17.).

In der 23. Minute brachen die spielstarken Gastgeber den Bann: Keßler verlor den Stand, dadurch hatte Cigerci auf halblinks viel Platz. Der Deutsch-Türke legte quer auf Uzan, und der erzielte mit einem Schuss von der Strafraumgrenze das 1:0. Doch damit nicht genug: Chemie konnte sich kaum sammeln, da waren die Altglienicker schon wieder im Vorwärtsgang. Nach einem schönen Zusammenspiel und einem vertikalen Pass auf Uzan schnürte dieser den Doppelpack - 2:0 (25.).

Die Altglienicker spielte sich nun in einen Rausch und vergaben weitere Möglichkeiten nach teils herrlichen Kombinationen: Sander lupfte über das Tor, Cigerci prüfte Bellot aus 20 Metern nach Doppelpass. Chemie wurde schwindlig gespielt, auch in der 43. Minute: Die Gäste verloren im Aufbauspiel den Ball, wieder zog die VSG eine Pass-Stafette auf, Oudenne erhöhte nach einem weiteren Doppelpass per Flachschuss auf 3:0.