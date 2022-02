Elf Siege, fünf Unentschieden und fünf Niederlagen in 21 Spielen: Der Gastgeber steht mit 38 Punkten derzeit auf Platz acht der Tabelle und damit ein Stück hinter den Gästen aus Thüringen. Die derzeitige Bilanz von Carl Zeiss Jena: 14 Siege, vier Remis und fünf Niederlagen. Mit 46 Punkten nach 23 Begegnungen belegt der FCC derzeit einen starken fünften Platz. Zuletzt gab es für den FC Carl Zeiss einen erwartbaren Erfolg gegen Aufsteiger Eilenburg. In den letzten fünf Spielen war man zudem viermal erfolgreich. Nur im Spitzenspiel gegen Lok Leipzig setzte es ein knappe 2:3-Niederlage. Altglienicke bekam am 23. Spieltag zu Hause von Tennis Borussia Berlin mit 0:3 die Grenzen aufgezeigt. In den vier Spielen davor gab es aber immerhin drei Siege.