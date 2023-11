Gegen die VSG will Jena an die Erfolge der vergangenen Spiele anknüpfen. Die unerwartete Spielpause nutzte der FCC mit zusätzlichen Trainingeinheiten. "Wir sind überhaupt nicht aus dem Rhythmus gekommen. Wir konnten trainieren und so gegensteuern", so Trainer Klingbeil. Auch die Hürde SV Germania Wüstheuterode im Thüringenpokal am vergangenen Wochenende nahmen die Jenaer souverän. Der Einzug des Pokalsiegers ins Halbfinale war beim 6:0 im Eichsfeld völlig ungefährdet.