Der Tabellenletzte begann im Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark ordentlich. Zwar verbuchte Altglienicke die erste große Chance: Nach einem Ballverlust konnte Lukas Cichos im Halberstädter Tor den ersten Schuss parieren, den zweiten Versuch setzte Tolgay Cigerci an den Pfosten (13.). Doch ansonsten standen die Gäste defensiv stabil und ließen die favorisierten Hauptstädter kaum zur Entfaltung kommen.

Nach einer guten halben Stunde verstärkte Altglienicke dann den Druck: Eine Direktabnahme von Tugay Uzan parierte Cichos (37.), ehe Aleksandrs Guzlajevs eine flache Hereingabe nur knapp am Tor vorbeischob (43.). Auf der Gegenseite hatte Ole Hoch noch eine Schussgelegenheit nach schöner Einzelleistung (45.). Nach dem Seitenwechsel blieb Altglienicke die dominierende Mannschaft - doch es waren die Gäste, die in Führung gingen: Louis Malina köpfte eine Flanke von der linken Seite zum 0:1 ins Tor (57.).

Die Überraschung schien nun tatsächlich möglich, Altglienicke war noch stärker unter Druck. Umgehend rannten die Gastgeber an: Cichos parierte gegen Kolja Oudenne (59.), dann blockte die Halberstädter Abwehr zwei Schüsse von Cigerci und Shean Mensah (62.). Und schließlich hatten die Gastgeber sogar die Möglichkeit, per Elfmeter zum Ausgleich zu kommen, nachdem der eingewechselte Dhaliwal im Strafraum gegen Oudenne ein Foulspiel begangen hatte - doch Cigerci schob den Ball am Tor vorbei (64.). Damit hatte wohl nicht einmal der Stadionsprecher gerechnet, denn er hatte bereits die Tormusik angeschaltet.