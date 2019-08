Welche Erwartungen haben Sie an das Spiel?

"Wir haben mit Germania noch eine Rechnung offen. Im April haben wir 0:5 in Halberstadt verloren. Es wird ein anderes Spiel. Germania hat eine Verjüngungskur hinter sich - eine rotzfreche Mannschaft, die Risiko spielt. Es ist ein kleines Derby, in dem sich meine Mannschaft anders präsentieren wird als in Lichtenberg. Die Balance zwischen Offensive und Defensive muss wieder stimmen."