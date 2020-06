Am kommenden Montag, just an dem Tag, an dem in Nordhausen der Neustart von Wacker gelingen soll, wollten sich auch Vertreter der Immobilienfirma und Carlo Knaufs zu einem ersten Gütetermin vor Gericht treffen. Kurzfristig wurde die Verhandlung um einige Wochen verschoben. Außer der einen Million für das Darlehen habe seine Firma, so beklagt einer der Mitarbeiter auf MDR-Anfrage, bereits einen hohen fünfstelligen Betrag für die nun nötigen juristischen Verfahren ausgegeben.