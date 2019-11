Wie die "Bild" am Freitag (29. November) erfuhr, warten die Wacker-Profis mittlerweile auf zwei Monatsgehälter und ihre Prämien. Darüber hinaus sei ein Gehalt zuvor bereits verspätet gezahlt worden.



Ein Spieler, der nicht namentlich genannt werden wollte, wurde zitiert: "Wir bekommen keine Begründung und werden uns jetzt zusammensetzen, wie es für uns Spieler weitergeht. Natürlich denkt man auch an das Thema Insolvenz." Wenn drei Gehälter in Folge nicht bezahlt wurden, können Spieler ihre Verträge auflösen.