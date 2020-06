Der insolvente Fußball-Regionalligist Wacker Nordhausen hat nach einer Blitzwahl ein neues Präsidium gekürt. Es dauerte nur 41 Minuten, da hatten sich die 104 Mitglieder einstimmig für Torsten Klaus als neuen Präsidenten entschieden. Der 35-Jährige fungiert derzeit als Trainer der zweiten Mannschaft und war auch schon Spieler der ersten Mannschaft. Ihm zur Seite stehen Philipp Hoinkis, Steve Meier, Nils Porombka und Marcus Bossog. Klaus tritt die Nachfolge von Nico Kleofas an, der den Klub in die 3. Liga führen wollte, am Ende aber blieben die Insolvenz und viele Fragen rund um die Finanzen der Thüringer. Von Schulden in Höhe von bis zu neun Millionen Euro war zuletzt die Rede.