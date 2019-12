Wohin steuert der FSV Wacker Nordhausen? In die Zahlungsunfähigkeit? Trotz massiver Finanzprobleme wolle Nordhausen keine Insolvenz anmelden. Nach Angaben eines Vereinssprechers wird zurzeit an einer Lösung gearbeitet.

Ein Blick in die Bilanzen lässt aber nichts Gutes ahnen. Allein im Geschäftsjahr 2017/18 hat die GmbH einen Fehlbetrag von 3,249 Millionen Euro ausgewiesen. Insgesamt summierte sich die Schuldenlast auf über neun Millionen Euro. Davon sind kurzfristige Verbindlichkeiten, die innerhalb eines Jahres beglichen werden müssen, in Höhe von 554.000 Euro aufgelaufen. Bereits im Geschäftsjahr zuvor hatte Wacker einen Jahresfehlbetrag von 2,477 Millionen Euro aufgehäuft.

Vizepräsident Hans-Joachim Juncker bestätigte MDR THÜRINGEN die finanzielle Schieflage, ohne konkrete Namen zu nennen. Die Schieflage bei den Gehältern der Spieler, dem Finanzamt, der Krankenkasse und Berufsgenossenschaft sei da. Schwierigkeiten habe es auch früher gegeben. "Es ist jedes Jahr eine große Herausforderung, auch wenn sie einen großen Förderer haben. Wir gehen optimistisch in den letzten Monat, arbeiten an einer Lösung, die den Fortbestand des Vereins bedeutet. Und die Voraussetzungen schaffen, dass wir im neuen Jahr wieder aktiv sein können“, sagte Juncker. Vergangene Woche war bekannt geworden, dass die Spieler seit zwei Monaten auf ihre Gehälter warten. Wacker-Präsident Nico Kleofas, der am Sonntag nicht im Stadion war, bestätigte finanzielle Schwierigkeiten.