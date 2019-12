Was sich in der vergangenen Woche bereits angedeutet hatte, ist nun offiziell: Der hochverschuldete Regionalligist Wacker Nordhausen hat am Montagvormittag (9. Dezember) beim Amtsgericht Mühlhausen einen Insolvenzantrag gestellt. Das bestätigte ein Gerichtssprecher dem MDR THÜRINGEN. Die Nordhäuser drücken laut letztem Jahresbericht mehr als neun Millionen Euro Schulden. Allein zwischen Sommer 2017 und Sommer 2018 waren mehr als drei Millionen Euro Verbindlichkeiten hinzugekommen.



Nico Kleofas, Vereinspräsident und Geschäftsführer der Spielbetriebs GmbH hatte vor knapp eineinhalb Wochen über die desolate Finanzlage mitteilen lassen: "Fakt ist, ich bin rund um die Uhr damit beschäftigt, diese Situation zu entschärfen, um endlich Ruhe in dieses Thema zu bekommen." Seitdem war Kleofas zu keiner öffentlichen Stellungnahme bereit, auch nicht im Rahmen des gestrigen Auswärtsspiels der Thüringer bei der BSG Chemie Leipzig, das er vom Spielfeldrand aus verfolgte.