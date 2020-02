Aus sportlicher Sicht war der Neuanfang bei Wacker Nordhausen nach dem 1:2 gegen Union Fürstenwalde noch nicht von Erfolg gekrönt. Auch jenseits des Spielfeldes will der Verein eine neue Ära einläuten. Dafür soll zeitnah ein neues Präsidium gewählt werden. "Der nächste große Schritt ist die Vorbereitung der anstehenden Mitgliederversammlung, die spätestens im April stattfinden sollte. Voraussetzung für eine erfolgreiche und zukunftsweisende Mitgliederversammlung ist die Wahl eines neuen Präsidiums", teilten die Thüringer auf ihrer Homepage mit. Demnach sei die aktuelle Vereinsführung bereits in intensiven Gesprächen. In der Erklärung werden mögliche Interessenten gebeten, den Kontakt mit der Vereinsführung zu suchen bzw. an die Öffentlichkeit zu treten.