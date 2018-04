Der ehemalige deutsche Nachwuchsnationalspieler (neun Einsätze) kommt von Alemannia Aachen. Dort absolvierte er in der laufenden Saison bisher 26 Spiele (ein Tor). Insgesamt kommt der inzwischen 24-jährige Pluntke auf 68 Einsätze in der Regionalliga West.

Ausgebildet wurde der 1,86 Meter große Verteidiger in seinem Geburtsort Mönchengladbach bei der Borussia. Dort kickte er unter anderem für das U23-Team in der Regionalliga West. Über die Stationen Fortuna Düsseldorf und den US-amerikanischen Zweitligisten Orange County Blues FC kam Pluntke nach Aachen. Dort spielte er in der vergangenen Saison mit Verteidiger Jerome Propheter und Offensivspieler Joy-Lance Mickels.