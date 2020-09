19.12.1999: In der 2. Bundesliga stehen sich Matthias Maucksch als Cottbuser Defensivspieler und Dirk Lottner in der Offensive des 1. FC Köln gegenüber. Beim 4:1 des FC gingen allein zwei Treffer auf "Lotte". Zum Saisonende stiegen beide Mannschaften auf. Nun sehen sich die beiden Trainer an der Seitenlinie im Cottbuser Stadion der Freundschaft.