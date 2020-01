Sportlich ließ sich die Vorbereitung des Regionalliga-14. auf eine Aufholjagd in der Restrückrunde hoffnungsvoll an. Doch nach dem 9:0-Kantersieg am Mittwochabend gegen den niedersächsischen Oberligisten Eintracht Northeim im ersten Freilufttest des Jahres wartete am Donnerstagvormittag eine böse Überraschung auf die Spieler und das Trainerteam von Rot-Weiß Erfurt.

RWE-Interimstrainer Robin Krüger (mi.). Bildrechte: Karina Heßland-Wissel

Krüger: "Abwarten und hoffen"

Insolvenzverwalter Volker Reinhardt musste der Mannschaft um Interimstrainer Robin Krüger gestehen, dass die eigentlich am 15. Januar fälligen Dezembergehälter noch nicht gezahlt wurden.



Nachdem "Bild.de" zuerst darüber berichtet hatte, bestätigte Robin Krüger dem MDR anschließend diese Meldung. "Das kam für uns überraschend und wir sind natürlich geschockt. Damit hätten wir nicht gerechnet. Vorher war alles bezahlt", sagte der 30-Jährige. Wie es dazu kommen konnte oder wie lange es bis zur Begleichung der Dezembergehälter noch dauern werde, davon erfuhren die Betroffenen bislang nichts.



"Wir wurden darüber informiert, dass der Verein in finanziellen Problemen steckt", so Krüger und ergänzte: "Uns bleibt jetzt nichts anderes übrig, als abzuwarten und darauf zu hoffen, dass sich schnellstmöglich alles zum Guten wendet." Michael Krannich, Geschäftsführer der RWE-Fußball-GmbH wollte sich auf MDR-Anfrage nicht zur Thematik äußern, weil dafür noch immer der sich weiterhin im Insolvenzverfahren befindende e. V. zuständig ist. Insolvenzverwalter Reinhardt war telefonisch nicht zu erreichen.

Bildrechte: imago images/Karina Hessland

Reinhardt: "Hauptinvestor verhindert Gehälterzahlung"

Wenig später ließ dieser jedoch in einem Schreiben mitteilen: "Die Gehälter können nicht gezahlt werden, weil der Hauptinvestor dies verhindert." Erst im Oktober vergangenen Jahres schien die Zukunft des damals insolventen Clubs gesichert zu sein, der 2018 aus der 3. Liga in die Regionalliga Nordost abgestiegen war. In dem Grundbesitz- und Verwaltungsunternehmen ASGV aus Leipzig (40 Prozent), der Franz Gerber Reha und Sportagentur (15 Prozent) und der Millhouse Capital GmbH (7 Prozent) hatten sich drei Investoren gefunden. Sie waren über eine Kapitalerhöhung auf eine Million Euro in die Fußball-GmbH eingestiegen.



Mit den Investoren habe der Insolvenzverwalter laut der geschlossenen Verträge vereinbart, dass die eingezahlten Gelder sowohl dazu dienen würden, die Fortführung des Spielbetriebs abzusichern, als auch die ab dem 1. Januar 2019 entstandenen Verbindlichkeiten von Rot-Weiß Erfurt abzutragen, hieß es vonseiten des Insolvenzverwalters. Die vom Hauptinvestor erhobene gegenteilige Behauptung entspreche nicht den Tatsachen. Reinhardt prüfe derzeit die Möglichkeit, den Spielbetrieb weiter aufrecht erhalten zu können. Mit einem Ergebnis rechnet er im Laufe der nächsten Woche.