Sportlich steht es nicht sonderlich gut um den Chemnitzer FC. Nach 16 Drittliga-Partien stehen nur 16 Punkte zu Buche. Am Sonnabend (14 Uhr) - live im MDR - kommen die Würzburger Kickers an die Gellertstraße und können die "Himmelblauen" ganz nah an die Abstiegsränge ziehen. "Die Entwicklung macht mir Angst" sagte der Chemnitzer Sportvorstand Steffen Ziffert im Interview mit der. Aus dem Sachsenpokal ist der Titelverteidiger ebenfalls ausgeschieden - bei Regionalligist Auerbach. Immerhin brachte der diesjährige Triumph den FC Bayern München in der ersten Runde des DFB-Pokals nach Chemnitz.

Steffen Ziffert beim Sachsenpokal-Triumph im Mai bei Lok Leipzig (Archiv) Bildrechte: IMAGO