"Das A und O ist die Flüssigkeitszufuhr, also trinken, trinken, trinken, wobei es nicht der entscheidende Punkt ist, um welches Getränk es sich handelt", unterstrich Professor Dr. Tim Meyer, einer der Mannschaftsärzte der Nationalmannschaft, im Interview auf der offiziellen DFB-Website. "Wenn Nieren und Herz gesund sind, kann man kaum zu viel trinken. Die Grenze für Spieler ist natürlich ein zu stark gefüllter Magen." All das ist unverzichtbar für einen dringend benötigten ausgeglichenen Flüssigkeitshaushalt, denn "die Schweißabgabe ist unser effektivster Regulationsmechanismus und wenn wir viel schwitzen, müssen wir auch viel Flüssigkeit aufnehmen, damit keine Kreislaufprobleme durch Flüssigkeitsmangel auftreten", führte Meyer weiter aus.

Ebenso wichtig in Bezug auf Fußballspiele und Co.: Anstoßzeiten möglichst in die Abendstunden verlegen, wenn die direkte Sonneneinstrahlung merklich abgenommen hat, durchweg Abkühlungsmöglichkeiten - nicht zuletzt durch Wassereimer am Spielfeldrand - bereithalten, gekühlte Getränke sowieso, entsprechende erhöhte Pausenzeiten ansetzen, Sonnencreme nicht vergessen - unter anderem diese prophylaktischen Maßnahmen fordert die "DFB Kommission Sportmedizin".



Trotzdem sollte die Vorsicht zu jeder Zeit oberstes Gebot sein und auf jegliche Symptome und Schwächeanzeichen der Akteure umgehend reagiert werden - seien sie zunächst auch noch so marginal. "Wenn man sich sehr unwohl fühlt bei der Wetterlage, hat das schon seinen Grund. Wenn der Körper klar sagt, es geht nicht, dann sollte man seine Aktivität erst einmal deutlich reduzieren", betonte Perikles Simon.