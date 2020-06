Der ZFC Meuselwitz hat Amer Kadric vom VfB Auerbach verpflichtet. Das gaben die Zipsendorfer am Dienstag in einer Pressemitteilung bekannt. Demnach erhält der Mittelfeldspieler, der in den letzten beiden Jahren zum Leistungsträger bei den Vogtländern avancierte, beim ZFC einen Zweijahresvertrag bis zum Sommer 2022.