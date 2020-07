Zweitliga-Absteiger Dynamo Dresden hat sich die Dienste von Angreifer Philipp Hosiner gesichert. Der 31-Jährige wechselt vom Chemnitzer FC an die Elbe. Bei den Schwarz-Gelben unterzeichnete er einen Zweijahresvertrag bis zum 30. Juni 2022 und wird mit der Rückennumer 14 auflaufen. "Philipp Hosiner ist ein Stürmer, der weiß, wo das Tor steht und in der Box eiskalt ist. Außerdem hat er ein gutes Gespür für den freien Raum und ist kombinationsstark. Er wird unser Offensivspiel sicher bereichern", erklärte Dynamos Sportgeschäftsführer Ralf Becker.

Auch Hosiner freut sich bereits auf seinen neuen Arbeitgeber und die Unterstützung der Fan-Gemeinde: "Ich habe in den letzten Jahren schon einige Male selbst gegen die SGD im Rudolf-Harbig-Stadion gespielt – das waren für mich stets Highlight-Partien. Zu meiner Zeit bei Union Berlin haben die beiden Ex-Dynamos Akaki Gogia und Toni Leistner zudem stets nur das Beste über den Verein erzählt. Ich kann es kaum erwarten, hoffentlich schon bald selbst mit den positiv verrückten Dynamo-Fans im Rücken aufzulaufen, möchte der Mannschaft vom ersten Tag an helfen und auf dem Platz abliefern."

Der CFC muss dafür in der kommenden Saison ohne seinen Top-Stürmer auskommen. Hosiner verabschiedete sich auf Instagram mit warmen Worten von den "Himmelblauen". Trotz des dramatischen Abstiegs wolle er keine Sekunde beim CFC missen: "Die Mannschaft plus Betreuer, die Stadt und vor allem auch die Fans sind mir ans Herz gewachsen. Letzteren, die bis zum Abpfiff gegen Rostock an uns geglaubt haben und uns sogar direkt nach dem Abstieg gefeiert haben und stolz auf uns waren, gebührt nochmal ein besonderer Dank."