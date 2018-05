Jakubov spielte seit 2016 für den Regionalligisten aus der Hauptstadt und konnte dort in 60 Pflichtspielen 16-mal die weiße Weste wahren. Seine Ausbildung genoss der ehemalige tschechische U21-Nationalspieler in der Jugend des FK Austria Wien, ehe es ihn über zahlreiche Stationen in der tschechischen Heimat zunächst zu Viktoria Berlin, Budissa Bautzen und eben zuletzt zum Berliner AK zog.

22.5.2018 | +++ Lok Leipzig verpflichtet neuen Stürmer +++

Mit Matthias Steinborn kommt ein frisch gebackener Berlin-Pokalsieger in die Messestadt. Der 29-jährige Offensiv-Allrounder unterschreibt bis 2020. Das teilte der Verein am Dienstag (22. Mai) mit. Sportdirektor Rüdiger Hoppe setzt große Hoffnungen in den Neuzugang: "Er ist eine echte Granate! Wir haben ihn schon länger beobachtet. Er ist ein Top- Offensivspieler. Wir freuen uns, dass er sich für uns entschieden hat." Der gebürtige Berliner wechselt vom BFC Dynamo nach Sachsen. Für den Club aus der Hauptstadt bestritt er in der abgelaufenen Saison 38 Pflichtspiele, erzielte dabei 18 Tore und bereitete insgesamt zehn Treffer vor. Bildrechte: 1. FC Lok Leipzig

18.5.2018 | +++ Auch Bergmann wechselt in die Pfalz +++

Theodor Bergmann wechselt vom FC Rot-Weiß Erfurt zum 1. FC Kaiserslautern. Das gab der FCK am Freitag bekannt. Demnach erhält der 21-jährige Mittelfeldspieler bei den Pfälzern einen Dreijahresvertrag. Beim insolventen Drittliga-Absteiger RWE absolvierte Bergmann, ein Erfurter Eigengewächs, 65 Drittligaspiele. Am Donnerstag hatte Kaiserslautern bereits Stürmer Elias Huth verpflichtet, der als Leihgabe des Bundesligisten Hannover 96 zuletzt ebenfalls für Erfurt aufgelaufen war. Bildrechte: IMAGO

18.5.2018 | +++ CFC holt Rostocker Eigengewächs +++

Der Chemnitzer FC hat Jakob Gesien verpflichtet. Der 20-jährige Mittelfeldakteur kommt vom Drittligisten Hansa Rostock, sein Vertrag war bis zum 30. Juni befristet. Das teilten die Norddeutschen am Freitag mit. Gesien, der alle Nachwuchsmannschaften des FCH durchlaufen hat, wurde im Jahr 2017 mit einem Profivertrag ausgestattet. Im September vergangenen Jahres absolvierte er im Landespokalspiel gegen Schwarz-Weiß Eldena seinen ersten und einzigen Pflichtspieleinsatz für die erste Mannschaft des FC Hansa. Bildrechte: IMAGO

17.5.2018 | +++ Huth geht von Erfurt zum FCK +++

Stürmer Elias Huth wechselt vom Bundesligisten Hannover 96 zum Zweitliga-Absteiger 1. FC Kaiserslautern. Der 21-Jährige unterschrieb bei den Pfälzern einen Dreijahresvertrag. In der vergangenen Saison wurde der Angreifer bereits an den Drittligisten Rot-Weiß Erfurt ausgeliehen. Huth kam 2015 vom FSV Frankfurt nach Hannover. Elias Huth spielt künftig auf dem "Betze". Bildrechte: IMAGO

16.5.2018 | +++ CFC präsentiert zwei Neuzugänge +++

Der Chemnitzer FC hat sich mit zwei Spielern vom FC International Leipzig verstärkt. Wie der Verein am Mittwoch mitteilte, wechseln Mittelstürmer Kimmo Hovi und Außenbahnspieler Santiago Aloi zur neuen Saison zu den Himmelblauen. Hovi (23) führt derzeit die Torschützenliste in der Oberliga Süd mit 23 Treffern an. Aloi soll auf der linken Seite flexibel einsetzbar sein. In der laufenden Spielzeit erzielte er bislang acht Treffer. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

15.05.2018 | +++ ZFC-Innenverteidiger Urban wechselt zu Lok +++

Bildrechte: 1. FC Lok Leipzig Innenverteidiger David Urban spielt ab der nächsten Saison für den 1. FC Lok Leipzig. Das gab der Verein am Dienstag bekannt. Der 25-Jährige kommt vom Liga-Konkurrenten ZFC Meuselwitz und hat einen Zweijahresvertrag unterschrieben. "Ich habe richtig Bock auf Lok. Ich freue mich auf das Trainerteam und meine neue Mannschaft. In der kommenden Saison möchte ich hier den nächsten Schritt gehen", wird Urban in der Vereinsmeldung zitiert. Für Lok-Cheftrainer Heiko Scholz gehört Urban zu den besten Innenverteidigern der Regionalliga Nordost: "Er ist für uns ein Mentalitätsspieler, der stets vorneweg geht und die Mitspieler mitreißt."

14.05.2018 | +++ Biankadi von Erfurt nach Rostock +++

Mittelfeldspieler Merveille Biankadi wechselt von Drittliga-Absteiger FC Rot-Weiß Erfurt an die Küste zu Hansa Rostock und erhält dort einen Zweijahresvertrag bis zum 30. Juni 2020. "Mit Merveille Biankadi bekommen wir einen jungen, ehrgeizigen und vor allem sehr zweikampfstarken Spieler", sagte Hansas Sportvorstand Markus Thiele in einer Pressemitteilung vom Montag. Biankadi ist beim FC Bayern München und FC Augsburg ausgebildet worden. Der 22 Jahre alte Defensiv-Spezialist absolvierte für die Erfurter in der abgelaufenen Saison 34 Ligaspiele und schoss ein Tor. Merveille Biankadi (re.) gegen Benjamin Girth. (Archiv) Bildrechte: Karina Hessland-Wissel

14.05.2018 | +++ Verlängerung und Abgang beim VfB Auerbach +++

Der VfB Auerbach ist einen wichtigen Schritt weitergekommen, um auch in der neuen Saison in der Fußball-Regionalliga eine schlagkräftige Mannschaft ins Rennen zu schicken. Gleich drei Spieler haben nun ihre Verträge verlängert: Mit Amer Kadric und Thomas Stock haben zwei Stammspieler Zweijahresverträge unterschrieben, Hans Christian Miertschink verlängerte seinen Vertrag um ein Jahr. Hingegen verlässt mit Lukas Novy ein Spieler den Verein. Der 27-Jährige wechselte vor einem Jahr vom 1.FC Magdeburg ins Vogtland. Weitere Personalentscheidungen sind im Laufe der Woche zu erwarten, teilte der Verein mit. "Das Gerüst des Teams soll zusammenbleiben. Wir haben den Spielern Angebote unterbreitet, werden in den nächsten Tagen aber noch mit einigen Spielern Gespräche führen", erklärte VfB-Manager Volkhardt Kramer.

12.05.2018 | +++ Transfer-Hammer: Kammlott wechselt nach Nordhausen +++

Wacker Nordhausen hat im Rahmen des letzten Saisonsspiels die Verpflichtung von Carsten Kammlott bekannt gegeben. Der Angreifer wechselt zur kommenden Saison von Drittliga-Absteiger Rot-Weiß Erfurt zu den Vorderharzern. "Wir freuen uns riesig, dass wir Carsten von unserem Konzept überzeugen konnten und er sich entschieden hat, diesen Weg mit dem FSV Wacker zu gehen", sagte Präsident Nico Kleofas.



Kammlott wurde nur 35 Kilometer von der Heimstätte des FSV Wacker in Bad Frankenhausen geboren und durchlief alle Jugendabteilungen von Rot-Weiß Erfurt. In den vergangenen drei Spielzeiten traf er jeweils zweistellig für das Team aus der Thüringer Landeshauptstadt. Zuletzt fehlte er fast die komplette Rückrunde wegen eines Innenbandrisses. Carsten Kammlott Bildrechte: IMAGO

12.05.2018 | +++ Lok Leipzig verabschiedet Nonett +++

Vor dem letzten Saisonspiel gegen Hertha BSC II hat der 1. FC Lok Leipzig gleich neun Spieler verabschiedet. Mit Andy Wendschuch (seit 2012 im Verein) und Marcel Trojandt (seit 2013), sowie dem aus der eigenen Jugend kommenden Steffen Fritzsch verlassen drei Urgesteine den Klub. Zudem werden Hiromu Watahiki, Christian Hanne, Maik Georgi, Paul Maurer, Matus Lorincak und Jan Pascal Gaedke in Zukunft für einen anderen Verein auflaufen. Pascal Gaedke, Matus Lorincak, Hiromu Watahiki, Maik Georgi, Paul Maurer, Christian Hanne, Andy Wendschuch, Steffen Fritzsch und Marcel Trojandt (v.l.) werden durch die Vereinsführung um Martin Mieth, Olaf Winkler und Thomas Loewe verabschiedet. Bildrechte: IMAGO

09.05.2018 | +++ Pascal Pannier wechselt vom HFC zu Lok +++

Pascal Pannier ist der dritte Neuzugang beim Regionalligisten Lok Leipzig. Der 19-Jährige kommt vom Drittligisten HFC in die Messestadt. Pannier kam in seinem ersten Profijahr auf drei Einsätze und durchlief zuvor die komplette Nachwuchsabteilung in Halle. Pannier ist beidfüßig und wird vorwiegend im zentralen Mittelfeld eingesetzt. "Ich bin sehr glücklich, dass ich in der kommenden Saison beim 1. FC Lokomotive Leipzig spielen darf. Es ist eine neue Herausforderung für mich, die ich mit viel Engagement angehen werde", zeigte sich der Spieler von seinem Wechsel erfreut. Ins gleiche Hörn bläst auch Lok-Sportdirektor Rüdiger Hoppe: "Wir freuen uns, dass wir mit Pascal ein hoffnungsvolles Talent verpflichten konnten. Durch seine Beidfüßigkeit bringt er alles mit, um unserem Offensivspiel die nötige Durchschlagskraft geben zu können." Bildrechte: IMAGO

09.05.2018 | +++ Kirsten verlängert bei Lok Leipzig+++

Stammtorhüter Benjamin Kirsten hat seinen Vertrag beim 1. FC Lokomotive Leipzig um zwei Jahre bis 2020 verlängert, teilte der Verein heute mit. Kirsten spielte von 2008 bis 2015 bei Dynamo Dresden und fand 2016 über Umweg über die Niederlande und die USA nach Probstheida. Kirsten äußerte sich glücklich, zwei weitere Jahre bei der "Lokschen" zu bleiben: "Ich freue mich sehr, dass ich den eingeschlagenen Weg mit Lok Leipzig weiter gehen kann und will alles daran setzen, meine eigenen sowie die Ziele des Vereins und der Mannschaft zu erreichen." Auch Lok-Sportdirektor Rüdiger Hoppe ist froh, die Nummer 1 halten zu können: "Er spielt in unseren Zukunftsplanungen eine sehr große Rolle und ist ein wichtiger Bestandteil unserer Mannschaft, mit ihm wollen wir den nächsten Schritt gehen."

09.05.2018 | +++ Meuselwitz bindet zwei Spieler +++

Regionalligist ZFC Meusewitz hat den Vertrag mit Francesco Lubsch verlängert und Chris Kroner in die erste Mannschaft "befördert". Lubsch spielt seit 2014 für die Zipsendorfer und bleibt dem ZFC ein weiteres Jahr bis 2019 erhalten. Der Mittelfeldspieler zog sich alledings einen Kreuzbandriss zu, weshalb er den Meuselwitzern frühestens im Herbst wieder zur Verfügung stehen wird. Heiko Weber ist froh über die Vertragsverlängerung: "Für uns ist Francesco ein sehr wichtiger Spieler und wir freuen uns, dass er sich für uns entschieden hat". Torhüter Chris Kroner spielte bereits vor einigen Jahren für die Regionalligamannschaft des ZFC und war zuletzt in der Reserve aktiv. Durch gute Leistungen hat er sich aber für höhere Aufgaben qualifiziert und wird in der kommenden Saison zum Kader der 1. Mannschaft gehören.

06.05.2018 | +++ Schulze von Nordhausen nach Leipzig +++

Regionalligist 1. FC Lok Leipzig rüstet weiter auf. Am Sonntag gaben die Sachsen die Verpflichtung von Kevin Schulze bekannt. Der 26-Jährige wechselt vom FSV Wacker Nordhausen und erhält einen Zweijahresvertrag. "Lok ist ein großer Verein mit sehr viel Tradition, einer schönen Stadt und einem tollen Umfeld. Ich möchte zusammen mit dem Club etwas aufbauen", sagte Schulze. Kevin Schulze (re.) Bildrechte: IMAGO

03.05.2018 | +++ Erster Neuzugang bei Lok Leipzig +++

Der 1. FC Lok Leipzig hat den ersten Neuzugang für die nächste Saison ver-meldet. Lovro Sindik kommt vom Ligakonkurrenten Berliner AK und erhielt bei den Probstheidaern einen Zweijahresvertrag. Der 26-Jährige soll das zentrale Mittelfeld des FCL unterstützen. Sindik sammelte beim SV Babelsberg sowie dem Berliner AK seit der Saison 13/14 Erfahrung in der vierten Liga. Dabei kam er insgesamt zu 141 Einsätzen. Sindik freut sich auf die neue Aufgabe: "Das ist für mich der nächste Schritt in der Entwicklung. Lok gehört zu den stärksten Teams in der Regionalliga." In dieser Saison noch gegeneinander, doch bald zusammen in einem Team: Markus Krug (3, Lok) gegen Lovro Sindik (24, Berliner AK). Bildrechte: IMAGO

30.04.2018 | +++ CFC-Mann Hansch hat keine Lust auf 4. Liga +++

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Für Florian Hansch wird es in der kommenden Saison nicht bei Drittliga-Absteiger Chemnitzer FC weitergehen. Nach der Heimpleite gegen Preußen Münster sagte der 22-Jährige: "Ich schaue natürlich in alle Richtungen. Ich persönlich würde gern noch einmal eine Liga höher schauen, wenn das möglich ist." Der gebürtige Zschopauer begann mit acht Jahren in der Nachwuchsabteilung des CFC und war lediglich auf Leihbasis 2015/16 in Bautzen.

30.04.2018 | +++ Braunsdorf hat keine Zukunft in Meuselwitz +++

Steven Braunsdorf wird den Regionalligisten ZFC Meuselwitz verlassen. Wie der "kicker" (Montagsausgabe) schrieb, wurde der Torwart wegen wiederholter Disziplinlosigkeit suspendiert. Demnach soll der 26-Jährige Teamkollegen beleidigt haben. Trainer Heiko Weber sagte: "Ich bin als Trainer auch in der Pflicht, das Team zu schützen." Steven Braunsdorf (Archiv) Bildrechte: IMAGO