Auch die ersten Neuzugänge stehen schon fest. Andy Trübenbach kehrt nach nur einem Jahr beim FC Rot-Weiß Erfurt an die Glaserkuppe zurückkehrt. Wie RWE mitteilte, habe Trübenbach um die Auflösung seines Vertrages gebeten. "Andy hat sich mit dem Wunsch an uns gewandt, seinen Vertrag vorzeitig aufzulösen. Diesem Wunsch sind wir nach einiger Überlegung und in gegenseitigem Einvernehmen nachgekommen", erklärt RWE-Cheftrainer Fabian Gerber. Er lobte Trübenbach für dessen "professionelle Einstellung auf und neben dem Platz".

Nach zehn Jahren beim ZFC Meuselwitz betrat Trübenbach in Erfurt neues Terrain und kam in dieser Saison in 31 Spielen auf sechs Tore. Richtig warm wurde der Routinier aber offensichtlich nicht. In Meuselwitz hatte er in 242 Spielen 70 Tore erzielt. Es dürften in der kommenden Saison noch einige mehr werden.