In der Regionalliga Nordost ist das nächste Spiel aus coronabedingten Gründen abgesagt worden. Das für Freitag, 17. September 2021, geplante Auswärtsspiel des VfB Auerbach beim SV Lichtenberg kann nicht zum geplanten Zeitpunkt stattfinden. Das gab der Nordostdeutsche Fußballverband am Dienstag (14.09.2021) bekannt. Als Grund wurden "angeordnete Quarantänemaßnahmen beim VfB Auerbach" benannt.

Für die Vogtländer ist es die dritte Absage in Serie. Zuvor mussten bereits die Spiele gegen Lok Leipzig ( Neuansetzung 6. Oktober 2021 ) und gegen Babelsberg 03 (Neuansetzung 13. Oktober 2021) abgesagt und verlegt werden. Für das Spiel in Lichtenberg steht noch kein neuer Termin fest.

Ein Teil der Auerbacher Mannschaft war nach der 1:3-Niederlage am 1. September bei Tasmania Berlin vom Gesundheitsamt des Vogtlandkreises in Quarantäne geschickt worden. Bei Tasmania hatte es Corona-Fälle gegeben. Die VfB-Kicker, die in Berlin auf dem Rasen standen und nicht geimpft oder genesen waren, mussten zunächst "bis zum 15. September in Absonderung", wie Auerbach mitteilte.