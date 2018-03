Hubert Wolf (ZFC Meuselwitz) Bildrechte: MDR/Dirk Hofmeister

Der Vereinsvertreter im NOFV und Präsident des ZFC Meuselwitz, Hubert Wolf, versteht die Aufregung nicht. Die Probleme seien alle fünf bis sechs Jahre da. " Ich wollte mit zwei Teams weniger spielen, dann hätten wir vier Spieltage weniger in der Regionalliga Nordost. Das wurde aber abgelehnt. Also muss man dann auch damit leben. " Er würde aber gern eine Umfrage an alle Vereine senden, wenn sich Vertreter bei mir melden. " Bisher wurde aber nichts an mich herangetragen ", sagte Wolf, der Kramer in dieser Position gefolgt war.