Bei der Fortsetzung der Saison in der Regionalliga Nordost denkt der Nordostdeutsche Fußball-Verband (NOFV) in kleinen Schritten. "In dieser Thematik sind wir abhängig von den politischen Entscheidungen", sagte der neue NOFV-Präsident Hermann Winkler dem "Kicker". Derzeit ist die Saison bis Ende Februar ausgesetzt. "Wir versuchen, eine Halbserie zu spielen, um so eine sportliche Lösung zu haben. Dann hat wenigstens einmal jeder gegen jeden gespielt. Die Option Quotientenregel wie im Vorjahr steht mit auf der Agenda", sagte der 57-Jährige. Dabei werden die von den Mannschaften erzielten Punkte durch die Anzahl der Spiele dividiert und der daraus resultierende Durchschnittswert in die Tabelle angewendet.