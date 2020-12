Winkler, Präsident des Sächsischen Fußball-Verbandes (SFV), hatte die Mitglieder des Präsidiums per Mail von seiner Kandidatur unterrichtet. Vor einem öffentlichen Statement zu Inhalten seiner Bewerbung wolle er aber zunächst mit den NOFV-Gremien reden. Der 57-Jährige ehemalige sächsische Minister führte bereits über Jahre den Landessportbund Sachsen (LSB) und ist seit knapp fünf Jahren SFV-Präsident, was er auch bei einer Wahl zum NOFV-Präsidenten bleiben würde. Er gilt als extrem gut vernetzt in Politik, Wirtschaft und Sport.