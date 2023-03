Ob auch das Heimspiel des aktuell Tabellenzweiten der Regionalliga am Samstag gegen den 1. FC Lok Leipzig (16 Uhr live auf sport-im-osten.de und in der SpiO-App) wackelt, ist noch unklar. Angesichts der Wetterprognosen mit Schnee und Regen bis Freitag ist eine Durchführung der Partie aber zumindest fraglich.



Die Absage bedeutet zum einen, dass die Erfurter zumindest vorläufig nicht die Tabellenspitze erklimmen können. Aktuell steht das Gerber-Team bei einem Spiel weniger knapp hinter Energie Cottbus. Zum anderen wird, wenn am Samstag gegen Lok gespielt werden sollte, dort Kapitän Andrej Startsev seine Gelbsperre abbrummen müssen.