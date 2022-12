Der Nachholer bei Lok Leipzig am Mittwoch (14. Dezember) ist abgesagt , nun hat der Chemnitzer FC noch eine Chance, dieses Jahr ein Punktspiel auszutragen. Ob das jedoch am Sonntag (18. Dezember) beim FC Viktoria Berlin stattfinden kann, hängt ziemlich vom Wettergott ab.

In der Vorbereitungszeit bestreitet der Chemnitzer FC drei Testspiele in Deutschland. Darüber hinaus reisen die "Himmelblauen" vom 11. bis zum 18. Januar 2023 ins Trainingscamp im türkischen Belek, wo weitere Testspiele geplant sind.

Zum ersten Testspiel des Jahres gastiert der CFC bei der SG Union Sandersdorf (07. Januar). Anstoß beim Oberligisten aus Sachsen-Anhalt ist um 14:00 Uhr. Bereits einen Tag später gastieren die Chemnitzer beim FC Ingolstadt 04. Die Partie beim Drittligisten beginnt um 14:00 Uhr. Im Anschluss an das Wintertrainingslager in Belek steht für das Tiffert-Team am 21. Januar das Duell bei der SpVgg Greuther Fürth II an. Die Begegnung beim Vertreter der Regionalliga Bayern findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.