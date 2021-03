Am Mittwoch will sich der Nordostdeutsche Fußball-Verband bei den Vereinen ein Stimmungsbild einholen. Danach wird entschieden. Ein Abbruch steht auf alle Fälle zur Disposition. "Wir haben eine unklare Situation, müssen das realistisch einschätzen. Die neuesten Entscheidungen der Politik machen die Hoffnungen auf einen baldmöglichen Start zunichte", sagte NOFV-Präsident Hermann Winkler, dem das Überleben der Vereine wichtiger ist als ein weiteres Hinhalten. "Mir liegt die finanzielle Sicherheit der Vereine mehr am Herzen, als dass der Ball schnell wieder rollt. Die Vereine dürfen nicht unter dem unwürdigen Spiel der Politik leiden. Dann lieber ein Ende mit Schrecken, als ein Schrecken ohne Ende."

NOFV-Präsident Hermann Winkler Bildrechte: IMAGO / Matthias Koch