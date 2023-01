"Ich freue mich, wieder hier im Paradies zu sein, wo ich mein Bestmögliches dafür tun werde, um mit dem FCC eine erfolgreiche Rückrunde zu spielen", sagte der Rückkehrer, dessen Vertrag etwas überraschend nicht verlängert worden war. Seitdem hielt sich Wolf bei der 2. Mannschaft von Hannover 96 fit. Der neue Cheftrainer von Carl Zeiss, René Klingbeil, freut sich, "dass Kevin wieder da ist". "Wir kennen ihn und wissen, was wir sportlich und menschlich an ihm haben." Er werde die Rückrundenvorbereitung bestreiten und soll die personelle Situation in der Defensive entlasten. "Er wird uns mit seiner Erfahrung und auch Vielseitigkeit helfen“, ist Klingbeil sicher. Seinen ersten Einsatz könnte Wolf schon am Samstag haben. Dann testet Jena beim VfB Pößneck.