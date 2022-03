Also nachgefragt bei der Leipziger Foto-Agentur "Picture Point". Sven Sonntag hat im digitalen Archiv nichts aus dessen Chemnitzer Zeit vorrätig. Im Archiv ist Vernydub dennoch. In den Playoffs zur Europa League 2018 traf er mit seinem damaligen Klub Sorja Luhansk (Ukraine) auf RB Leipzig (0:0, 2:3). Emil Forsberg traf in der Nachspielzeit zum entscheidenden 3:2, per Handelfmeter nach einem Handspiel von Trainer-Sohn Vital, der im Hinspiel, das in Saporischschja ausgetragen worden war, noch der Turm in der Abwehrschlacht war. Emil Forsberg mit dem 3:2 in der Nachspielzeit. Bildrechte: IMAGO

Nur wenige Minuten nach der Partie gab Yuriy Vernydub, nach immerhin acht Jahren bei Luhansk, seinen Rücktritt bekannt: "Ich werde nach meiner Rückkehr in Kiew das Gespräch mit unseren Verantwortlichen suchen. Ich denke, das Team braucht einen neuen Trainer, ich habe meine Ziele nicht erreicht." Zur Überraschung auch von Gegenüber Ralf Rangnick: "Das finde ich jetzt aber schade, es tut mir leid für meinen Kollegen. Ich kann das auch gar nicht so ganz verstehen. Luhansk hat das richtig gut gespielt."

Sven Sonntag findet dann doch noch zwei Fotos von ihm aus der Chemnitzer Zeit. Ein Porträt und das Mannschaftsfoto. Der CFC rettete sich damals in der Rückrunde der 2. Liga in einem engen Rennen mit vielen Mittelfeldteams noch vor dem Abstieg. Yuriy Vernydub spielte nur in der Vorrunde, die die "Himmelblauen" auf einem Abstiegsplatz beendeten. Mehr eingesetzt wurde er in diesem Jahr in der 2. Mannschaft, die in der Oberliga zuhause war.

Yuriy Vernydub beim Chemnitzer FC in der Fußball-Zweitliga-Saison 1993/1994

Ein Teamkollege, der heutige Auerbacher Trainer Sven Köhler, erinnert sich: "Außerhalb des Platzes war er ein ruhiger und angenehmer Mensch. Auf dem Feld war er der Typ Arbeiter, der immer Vollgas gegeben hat. Das war schon beeindruckend. Es hat bei uns nicht ganz gereicht, weil er nicht ganz so groß war und ihm ein wenig das Tempo gefehlt hat. Aber er hatte eine Top-Einstellung." Einmal, so erinnert sich Köhler, wurde der Innenverteidiger damals auch für die Bewachung eines Russen eingeteilt, Angreifer Yuri Savichev (1. FC Saarbrücken). Der Nationalspieler erzielte kurz vor der Pause das Goldene Tor, Vernydub sah Gelb und wurde zur Halbzeit ausgewechselt. Danach durfte er nur noch ein weiteres Mal ran.

Dass der Ukrainer als Trainer so durchstartete - Köhler hat es überrascht: "Das hat mich schon erstaunt, aber es passt auch zum ihm als Fußball-Arbeiter. Er hatte immer die Bereitschaft, etwas dazu zu lernen. Ihm ist nicht alles in den Schoß gefallen, das kann für den Beruf des Trainers hilfreich sein. Sonst fällt Dir die Anstrengung schwer."

Am 24. Februar 2022 veränderte sich für die Ukraine, veränderte sich für Yuriy Vernydub die Welt: Es war der Kriegsbeginn in der Ukraine, der Beginn des russischen Einmarschs. Der Trainer war da gerade in Braga, sein Team war am Vortag aus der Europa League geflogen, worin man als Gruppendritter in der Champions League eingezogen war.

Am frühen Morgen bekam er einen Anruf: "Mein Sohn rief mich morgens um 4:30 Uhr an und erzählte, dass Russland uns angegriffen hat. Ich wusste, sofort, dass ich in die Ukraine zurückkehren und kämpfen würde." Seine Familie wollte ihn zurückhalten: "Meine Frau, meine Kinder und meine Enkel versuchten, mich zu stoppen. Aber meine Frau kennt meinen Charakter. Wenn ich eine Entscheidung treffe, ändere ich diese nicht mehr." Zwei Tage nach dem Anruf trat er an.

Noch hat er nicht geschossen: "Ich habe kein Problem damit, Feuerwaffen zu benutzen. Ich weiß, wie das geht", so Vernydub in der BBC. Er ist, als bekannter Sportler, in der Armee gern gesehen, soll sich immer wieder für Fotos zur Verfügung stellen.

Von Braga aus reiste er über Tiraspol nach Saporischschja. Es ist die Partnerstadt von Magdeburg. Dort spielte RB Leipzig gegen Luhansk. In Luhansk, im Osten der Ukraine nicht weit von Donezk, durfte schon 2018 nicht gespielt werden. 70 Prozent der dortigen Region soll nun in russischer Hand sein. Hier steht Europas größtes Kernkraftwerk, es soll komplett in Hand von Russen sein.

"Kranker Mann Putin hat das so entschieden"

Dem norwegischen Magazin "Josimar" gab Vernydub vor ein paar Tagen ein Interview. Er dürfe nicht sagen, wo er sich befinde, aber es gehe ihm gut. Er hätte nie gedacht, dass es zu einem Krieg in der Ukraine käme, aber ein "kranker Mann namens Putin" habe das so entschieden. Er, der den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj gewählt hat, glaubt, dass der Krieg erst endet, wenn Wladimir Putin nicht mehr russischer Präsident ist.

Von seinem Verein bekomme er viele Nachrichten, wie es ihm gehe. Der Klub-Direktor "kommt aus Georgien, in sein Land ist Russland in der Vergangenheit auch schon einmarschiert. Ich denke, er versteht am besten, wie ich mich fühle."

Ob Yuriy Vernydub noch einmal zu Sheriff Tiraspol zurückkehren wird? Sein Vertrag dort geht noch bis Ende 2024. Die Stadt ist rechtlich die zweitgrößte von Moldau, dient aber auch als Hauptstadt von Transnistrien, einem international nicht anerkannten Territorium. Die deutsche Botschaft kann bei Einreisen deutscher Staatsbürger dorthin keine Betreuung anbieten.

Die Region steht unter russischem Einfluss, 1.200 bis 1.400 russische Soldaten sind dort stationiert, als Währung wurde wieder ein Rubel eingeführt, im Mai 2015 kamen zum 70. Jahrestag des Sieges der Sowjetunion im 2. Weltkrieg zwei neue Banknoten heraus. Tiraspol hatte ab 2002 eine Städtepartnerschaft mit dem sächsischen Eilenburg, die aber 2017 nicht fortgeführt worden war. Eine Beteiligung am Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine, einem Nachbarland, lehnte Transnistrien ab.