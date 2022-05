Der Gastgeber aus der "Hans Zoschke"-Arena in Berlin hat vor zwei Wochen den Klassenerhalt endgültig eingetütet. Mit einem beeindruckenden 3:0-Sieg gegen Lok Leipzig . Seit Anfang April gab es aber auch deftige und unerwartete Niederlagen. So verlor Lichtenberg bei Abstiegskandidat Fürstenwalde 0:2. Gegen den Berliner AK (1:5), Altglienicke (2:4) und Energie Cottbus (1:4) gab es aber auch hohe Niederlagen. Beeindruckend der 1:0-Sieg gegen den BFC von Ende Februar. Und: Lichtenberg ist auch gegen Top-Teams immer in der Lage, ein Tor zu schießen.

Eilenburg ist auch nach dem Sieg bei Tasmania Berlin das drittschlechteste Auswärtsteam der Regionalliga. ABER: Der FC Eilenburg hat zuletzt zwei Siege in Folge gefeiert. Der FCE hat sich in der Liga stabilisiert, in den letzten acht Spielen gab es drei Siege, zwei Remis und drei Niederlagen. Nimmt man nur alle Spiele 2022 heran, steht Eilenburg auf einem soliden 13. Platz, vor Halberstadt, Meuselwitz und Babelsberg.

Eilenburg und Lichtenberg haben bisher erst einmal gegeneinander gespielt – im November in der Stadt an der Mulde. Und was für ein verrücktes Spiel gab es damals. Die nur 147 Zuschauer sahen acht Tore, Eilenburg ging zeitig in Führung, doch Lichtenberg drehte das Spiel, lag Mitte der zweiten Halbzeit 3:1 und in der 88. Minute 4:3 vorn. Doch Eilenburg zeigte echte Comeback-Fähigkeiten, glich erst 3:3 und in der Nachspielzeit sogar 4:4 aus. "Unser mentales Training für das Spiel in Lichtenberg wird sein, dass sich alle noch einmal an das Hinspiel erinnern", sagt Knaubel. "Das war eine Wahnsinns-Aufholjagd, ein tolles Spiel."