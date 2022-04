Den Abend wird Piplica wohl dennoch in guter Erinnerung behalten. Ausgerechnet an der alten Wirkungsstätte seines Vaters, Tomislav Piplica, der über zehn Jahre im Energie-Tor stand, erzielte er seinen ersten Treffer in der Regionalliga. "Es war atemberaubend. So habe ich es mir vorgestellt", schwärmte er im Anschluss.