Der FSV muss in der Masters-Gruppe A gegen Liga-Konkurrent FC Carl Zeiss Jena und Sachsenligist Dresdner SC bestehen. Der DSC gewann im Jahr 2000 die erste Auflage des Turniers. Damals spielte der Klub in der drittklassigen Regionalliga. In Gruppe B treffen am Sonnabend die Regionalligisten Chemnitzer FC und VFC Plauen auf eine Westsachsenauswahl.