"Die Untersuchung ergab, dass es ein Jochbein- und Kieferbruch ist. Er wird bereits am Montag operiert", erklärte ZFC-Trainer Heiko Weber. Weiß, der im vergangenen Sommer von Budissa Bautzen an die Schnauder gewechselt war, bestritt für die Meuselwitzer 16 Punktspiele in der Regionalliga Nordost. Wie lange er dem ZFC fehlen wird, ist derzeit noch nicht absehbar.

Derweil spielte bei den Ostthüringern Tobias Becker vor. Der 33-Jährige kommt vom insolventen FSV Wacker Nordhausen und soll schon am Montag einen Vertrag in Meuselwitz erhalten. Defensivmann Becker, der bei Wacker als Kapitän fungierte, hatte zuvor bereits beim Chemnitzer FC und dem 1. FC Magdeburg die Fußballschuhe geschnürt. Zurück zum Spiel, an dem Becker für eine knappe halbe Stunde mitwirkte – zum Probetraining war er zuvor beim ZFC nicht. Luca Bürger besorgte für die gut aufgelegten Gäste in der 50. Minute den Siegtreffer.