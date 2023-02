Großes Ziel: Im Steigerwaldstadion halten

"Das war vor der Saison mein großes Ziel, dort zu halten, bei den geilen Fans in Erfurt, in dem großen Stadion. Die Freude ist riesengroß. Es macht besonders viel Spaß, wenn viele Zuschauer da sind", umschreibt Fietz seine Gefühlslage vor dem "kleinen Thüringenderby". Mit dem FC Rot-Weiß Erfurt verbindet den gebürtigen Chemnitzer viel. Mit knapp 15 wechselte er vom CFC in die Thüringer Landeshauptstadt. Damals, 2017, stand RWE in der 3. Liga noch super da. "Ich war einen Tag zum Probetraining, konnte überzeugen und mich gegen andere Bewerber durchsetzen."

Justin Fietz (li.) freut sich mit seinem damaligen Erfurter Konkurrenten Luca Petzold. Bildrechte: IMAGO / Karina Hessland

Die Bedingungen seien optimal gewesen, mit zwei Mal Training pro Tag und dem Nachwuchsleistungszentrum. Bis zur U19 lief es für Fietz super, ab der U17 erhielt er einen Juniorenfördervertrag. Ein Höhepunkt war das knapp mit 1:2 verlorene Junioren-DFB-Pokalspiel gegen den FC Schalke 04. Die zweite Insolvenz bremste die Karriere von Justin Fietz aus. Der Profivertrag kam nicht zustande. In der Oberligasaison 2020/21 musste er sich hinter dem heutigen Bayreuther Luca Petzold anstellen, saß auf der Bank, blieb in der Oberliga aber ohne Spielpraxis. Zudem wurde die Spielzeit bereits im November 2020 wegen der Corona-Pandemie vorzeitig abgebrochen.

"Berg und Tal"-Fahrt beim ZFC Meuselwitz

Im Frühjahr 2021 kam es zum Kontakt mit dem ZFC Meuselwitz, Fietz überzeugte im Probetraining und erhielt einen Vertrag bis 2023. Zunächst musste er Fabian Guderitz den Vortritt lassen, hielt nur im Landespokal. Am 13. Spieltag feierte Fietz dann sein Regionalliga-Debüt, ausgerechnet beim 0:4 gegen Lok Leipzig. Es sollte das letzte Spiel von Trainer Holm Pinder werden. Noch drei weitere Male stand der damals 19-jährige Fietz im Kasten.

Zwischenzeitlich kickte Justin Fietz (re.) in der Kreisklasse als Stürmer der zweiten Mannschaft des ZFC Meuselwitz. Bildrechte: Tanja Kaltofen

Mittlerweile war David Bergner neuer Cheftrainer in Meuselwitz. Und der setzte nicht auf den in seinen Augen mit 1,84 Metern zu kleinen Keeper. Mathias Hamrol wurde verpflichtet und in der Winterpause auch noch Jean-Marie Plath. Doch damit nicht genug: Fietz wurde von Bergner wenige Tage vor Ende der Transferperiode suspendiert und in die zweite Mannschaft des ZFC in die Kreisklasse verbannt. Ein Wechsel kam nicht zustande und Fietz biss sich durch. "Es machte keinen Sinn, im Tor zu stehen. Darum bin ich als Stürmer aufgelaufen, auch um mich fit zu halten", so der 20-Jährige, der dann immerhin 20 Buden machte.

"Bin glücklich über die Chance"

Im vergangenen Sommer veränderte sich die Situation erneut. Bergner ging und Heiko Weber kehrte zurück. Er sollte und wollte die Mannschaft verjüngen und endlich wieder Kontinuität reinbringen. Und plötzlich spielte auch Justin Fietz wieder eine Rolle, kämpfte mit dem gleichaltrigen Plath um die Nummer eins. "Ich bin glücklich über die Chance, der Trainer fördert junge Spieler, das passt zu Meuselwitz. Das ist für Jean-Marie und mich eine coole Situation. Wir sind beide talentiert, es ist ein offener Konkurrenzkampf. Das bringt uns beide weiter, denn jeder muss in jedem Training 100 Prozent geben."

Justin Fietz steht mittlerweile wieder im Tor und macht seine Sache sehr ordentlich. Bildrechte: IMAGO/Picture Point