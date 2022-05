Spätestens seit Freitagabend ist klar: Der fünftletzte Platz in der Regionalliga Nordost kann zum Schleudersitz werden. Durch den 2:1-Auswärtssieg bei Borussia Dortmund II hat sich der SC Verl vor dem letzten Spieltag in der 3. Liga vorerst auf dem Keller verabschiedet, Viktoria Berlin rutscht dagegen auf den 17. Platz, würde den Abstieg bedeuten. Damit ist ein Schreckensszenario, welches der Nordostdeutsche Fußball-Verband bei seinem Beschluss, die Regionalliga-Staffelstärke auf 18 zu verringern, weitgehend weggewischt hatte, wieder Realität. Denn auch der Hallesche FC, steht zwei Punkte vor Viktoria, ist (Stand 6.5.2022) noch lange nicht durch. Drei Absteiger aus der Regionalliga scheinen aktuell unrealistisch, vier bis fünf heißt die Gegenwart. Bedeutet auch, dass die gefährdeten Kellerkinder dem früheren DDR-Rekordmeister in den Aufstiegsspielen alle vorhandenen Daumen drücken. Und das, nachdem die eigentliche Saison am 15. Mai beendet ist.

Ob der ZFC Meuselwitz bis zum Schluss um den Verbleib in der Liga mitzittern muss, liegt an den Ostthüringern selbst. Mit einem Sieg am Sonntag bei Schlusslicht Tasmania Berlin wäre eine Saison glimpflich beendet, in der nun wirklich nicht alles lief, wie erhofft und gedacht. Nach dem 2:0 beim FC Eilenburg am Gründonnerstag schien der Klassenerhalt dennoch eingetütet. Es folgte ein schlappes 0:1 gegen Halberstadt und ein 1:1 gegen Chemnitz. Vier Punkte liegt Meuselwitz nun vor dem fünftletzten Platz, den der FC Eilenburg inne hat. Vorausgesetzt, die Muldestädter gewinnen ihre beiden Abschlussspiele in Lichtenberg und gegen Hertha BSC II, muss der ZFC noch einen Dreier holen.