Christian Hanne wird ab sofort Cheftrainer Heiko Weber beim ZFC Meuselwitz assistieren. Wie der Regionalligist am Freitag (18.11.2022) mitteilte, wurde der Vertrag mit dem bisherigen Co-Trainer, Daniel Rupf, in beiderseitigem Vernehmen aufgelöst.

Sein Nachfolger ist mit der Regionalliga bestens vertraut. Hanne absolvierte zwischen 2015 und 2019 insgesamt 75 Partien für Lok Leipzig, Wacker Nordhausen und Viktoria Berlin. Zuvor spielte er unter anderem in der zweiten Mannschaft von RB Leipzig. Im Sommer beendet er seine aktive Karriere bei Landesligist Edelweiß Arnstadt. Aktuell steht der 33-Jährige kurz vor dem Ende seines Lehramtsstudiums. In Meuselwitz soll er nun Weber im Trainingsbetrieb unterstützen, insbesondere in der Videoanalyse.