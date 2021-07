Fußball-Regionalligist ZFC Meuselwitz muss in den kommenden Wochen auf Angreifer Alexander Dartsch verzichten. Wie die Thüringer am Freitag mitteilten, wurde der 26-Jährige "wegen desolater Fitnesswerte" aus dem Kader für das am Montag beginnende ZFC-Trainingslager gestrichen.

"Keine Trainingswoche im Kalenderjahr 2021"

"Im gesamten Kalenderjahr 2021 hat Alexander wegen Corona und Bagatellverletzungen keine einzige Trainingswoche, in der er alle Einheiten absolvieren konnte", erläutert ZFC-Teammanager Frank Müller den Gesundheitszustand des Stürmers. Ein Test am Donnerstag (08.07.2021) habe ergeben, dass "der eigentlich beim ZFC gesetzte Stürmer fernab jeder Kondition ist", wie es in der Pressemitteilung des Vereins heißt.

Dartsch fehlt mindestens sechs Wochen